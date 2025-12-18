Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Черчесов оценил свою работу в "Ахмате"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о своей работе в грозненском клубе.
Фото: ФК "Ахмат"
- Чёткую оценку невозможно выставить. Но надо сказать, этап неоднозначный. Я, естественно, хотел большего и команда – тоже. Однако последние несколько игр нас немного притормозили - сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. За это время грозненцы провели 20 матчей - 7 побед, 4 ничьих и 9 поражений.

На данный момент "Ахмат" идет 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 матчах.

