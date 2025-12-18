Черчесов оценил свою работу в "Ахмате"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о своей работе в грозненском клубе.

Фото: ФК "Ахмат"

- Чёткую оценку невозможно выставить. Но надо сказать, этап неоднозначный. Я, естественно, хотел большего и команда – тоже. Однако последние несколько игр нас немного притормозили - сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.



Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. За это время грозненцы провели 20 матчей - 7 побед, 4 ничьих и 9 поражений.



На данный момент "Ахмат" идет 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 матчах.