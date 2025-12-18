Матыцин: многие захотят стать как Сафонов

- Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов. Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение, - сказал Матыцин "РИА Новости Спорт".
Напомним, вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки. Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин высказался об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго" (1:1 осн, 2:1 пен).
Фото: Getty Images