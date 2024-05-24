- Думаю, Шаронов покинет свой пост (по окончании сезона). Результаты неудовлетворительные. Это пока не точно? Пока сезон ещё идёт. Вдруг завтра нас ждёт какая-то сенсация - установленный рекорд или ещё что-то, - передаёт слова Гусева Matchtv.ru.
За тур до завершения розыгрыша Первой лиги "СКА-Хабаровск" набрал 41 очко в 33 матчах и занимает в турнирной таблице 12 место. 47-летний главный тренер Роман Шаронов возглавил красно-синих в июне 2022 года со сроком контракта 2 года, сезон-2022/2023 "армейцы" завершили на десятом месте, набрав 44 очка в 34 матчах.
Гендиректор "СКА-Хабаровска": думаю, Шаронов покинет свой пост. Результаты неудовлетворительные
Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Михаил Гусев ответил на вопрос о перспективах главного тренера "армейцев" Романа Шаронова.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"