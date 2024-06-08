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"Чемпионат": после увольнения Игнашевича "Балтику" может возглавить 31-летний тренер, Федотова в списках кандидатов нет

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По данным СМИ, калининградскую "Балтику" может возглавить 31-летний помощник главного тренера в прошедшем сезоне Сергея Игнашевича Артём Булойчик.
Фото: РИА Новости
31-летний белорусский тренер Артём Булойчик входит в число претендентов на пост главного тренера калининградской "Балтики", сообщают СМИ. В прошедшем сезоне Булойчик входил в штаб покинувшего клуб Сергея Игнашевича в качестве ассистента, его сферой ответственности являлись стандартные положения.

По данным источника, в ближайшее время специалист пройдёт собеседование с руководством калининградцев, как и другой кандидат на эту должность - 33-летний главный тренер выступающего в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги московского "Велеса" Александр Грищенко.

При этом сообщается, что экс-главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в список кандидатов на пост наставника "Балтики" не входит.

Источник: "Чемпионат"

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