"Мне кажется, это всё слухи. Заболотный — не спартаковский футболист по всем параметрам. Игрок таранного плана, который больше подходил ЦСКА. В "Спартаке" даже нападающие играют больше за счёт умных действий. Согласен, что они похожи с Комличенко, значит, Станкович ищет именно такого нападающего", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Химок" Антон Заболотный в летнее трансферное окно перейдет в московский "Спартак". Напомним, что ранее сообщалось о желании Деяна Станковича подписать Николая Комличенко, однако форвард перешел в московский "Локомотив".
В минувшем сезоне Антон Заболотный провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и отметился 6 забитыми голами и 6 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего форварда в 700 тысяч евро.
Кечинов: Заболотный — не спартаковский футболист, но Станкович ищет именно такого
Экс-игрок красно-белых Валерий Кечинов высказался о возможном переходе Антона Заболотного в "Спартак"
Фото: ФК "Химки"