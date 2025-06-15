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Харин: пока нет никакой ясности, где буду дальше играть

Бывший игрок "Ахмата" Евгений Харин высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Ахмат"
"Пока нет никакой ясности, где буду дальше играть. Предложения есть. Ждем еще. Очень рад был играть за футбольный клуб "Ахмат", - цитирует Харина "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Евгений Харин провел за грозненский "Ахмат" 3 матча, а по окончании сезона покинул клуб на правах свободного агента. Футболист выступал за команду с 2018 года.

По итогам сезона-2024/2025 грозненцы заняли 14 место в турнирной таблице российского чемпионата и одержали победу над екатеринбургским "Уралом" в переходных матчах за право участия в следующем сезоне РПЛ с общим счетом 3:2.

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