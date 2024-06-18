"Сейчас он главный тренер. У него соглашение по схеме 3+2. "Химки" не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет", - приводит слова Садыгова "СЭ".
Андрей Талалаев возглавил "Химки" в апреле 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 47 матчей, в которых одержала 25 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. По итогам минувшего сезона красно-черные заняли первую строчку в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Действующее трудовое соглашение 51-летнего специалиста с "Химками" рассчитано до декабря 2027 года.
Садыгов: "Химки" не будут инициатором расторжения контракта с Талалаевым
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал ситуацию с главным тренером Андреем Талалаевым.
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