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Талалаев: завтра встречаюсь с руководством "Балтики". Обсудим вопросы возможного сотрудничества

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Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал свое возможное назначение в «Балтику».
Фото: Чемпионат.com
- Да, завтра встречаюсь с руководством "Балтики". Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба.

Последним клубом, который возглавлял Андрей Талалаев, были "Химки". Специалист ушел с поста главного тренера подмосковной команды по окончании сезона-2023/24. Под его руководством красно-черные провели 47 матчей, в которых одержали 25 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. По итогам прошлого сезона "Химки" заняли первое место в Первой лиге и вышли в РПЛ.

Источник: Metaratings

Андрей Талалаев Балтика
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