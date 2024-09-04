- Да, завтра встречаюсь с руководством "Балтики". Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба.
Последним клубом, который возглавлял Андрей Талалаев, были "Химки". Специалист ушел с поста главного тренера подмосковной команды по окончании сезона-2023/24. Под его руководством красно-черные провели 47 матчей, в которых одержали 25 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. По итогам прошлого сезона "Химки" заняли первое место в Первой лиге и вышли в РПЛ.
Источник: Metaratings
Талалаев: завтра встречаюсь с руководством "Балтики". Обсудим вопросы возможного сотрудничества
Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал свое возможное назначение в «Балтику».
Фото: Чемпионат.com