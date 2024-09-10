Сообщается, что 20-летний нападающий в "Сочи" уже прошёл просмотр, во время которого главному тренеру команды Роберт Морено футболист понравился. После этого в клубе приняли решение заключить соглашение с форвардом.
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 тыс. евро. Его действующее соглашение с венесуэльским клубом "Депортиво Тачира" рассчитано до 31 декабря 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": в "Сочи" перейдёт венесуэльский нападающий Тегес
По информации СМИ, "Сочи" подпишет венесуэльского нападающего футбольного клуба "Депортиво Тачира" Дэвида Тегеса.