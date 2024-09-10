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"Чемпионат": в "Сочи" перейдёт венесуэльский нападающий Тегес

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По информации СМИ, "Сочи" подпишет венесуэльского нападающего футбольного клуба "Депортиво Тачира" Дэвида Тегеса.
Сообщается, что 20-летний нападающий в "Сочи" уже прошёл просмотр, во время которого главному тренеру команды Роберт Морено футболист понравился. После этого в клубе приняли решение заключить соглашение с форвардом.

Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 тыс. евро. Его действующее соглашение с венесуэльским клубом "Депортиво Тачира" рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Источник: "Чемпионат"

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