"Ари мой друг... Думаю, он сам удивился назначению в "Торпедо". Дай бог он справится, желаю ему этого", - приводит слова Широкова "Матч ТВ".
В минувший вторник, 3 декабря, московское "Торпедо" сообщило о назначении на должность спортивного директора клуба бывшего нападающего столичных "Спартака" и "Локомотива", а также "Краснодара" Ари. На счету бразильца, получившего летом 2018 года российское гражданство, 90 забитых мячей в РПЛ.
Широков: думаю, Ари сам удивился назначению в "Торпедо"
Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал приход Ари на пост спортивного директора "Торпедо".
Фото: ФК "Краснодар"