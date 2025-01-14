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Томаров станет главным тренером "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов назвал имя нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Уфа"
"Определились, кто будет главным тренером? Им будет Сергей Томаров. Тренерский штаб после этого укомплектован? Да", - цитирует Иванова "Матч ТВ".

В начале сезона "Урал" тренировал Евгений Аверьянов, однако в ноябре он был отправлен в отставку с поста главного тренера. С тех пор обязанности наставника команды исполнял Олег Шатов, у которого нет лицензии, позволяющей ему самостоятельно работать на этой должности.

С июня прошлого года Сергей Томаров входит в тренерский штаб "Урала", ранее он возглавлял "Уфу".

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