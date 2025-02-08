Сообщается, что у южан будет право выкупа марокканца за 350 тысяч евро. Защитник уже прибыл в расположение российского клуба.
Набиль Абердин выступает за "Хетафе" с июля 2024 года. С тех пор защитник принял участие в 11 официальных матчах, получил 3 желтые карточки, а результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 800 тысяч евро.
Источник: Legalbet
Источник: "Сочи" договорился об аренде защитника клуба Ла Лиги
По информации СМИ, футбольный клуб "Сочи" договорился об аренде марокканского защитника "Хетафе" Набиля Абердина.
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