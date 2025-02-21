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Вратарь Давид Сангаре может перейти из "Родины" в тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" заинтересован в подписании голкипера Давида Сангаре из московской "Родины".
Фото: Telegram-канал "Родины"
Воспитанник московского "Динамо" Давид Сангаре близок к переходу в "Арсенал". Как сообщает Legalbet, клуб из Тулы договорился со столичной "Родиной", которой принадлежат права на голкипера, о переходе 24-летнего футболиста. В текущем сезоне Сангаре провел всего два матча в Первой лиге и пропустил два мяча.

Контракт голкипера с его нынешним клубом рассчитан до лета текущего года. В "Родину" вратарь перешел из "Динамо" свободным агентом летом 2022 года. Сезон 2023/24 Сангаре провел в составе "Акрона" на правах аренды. В активе Сангаре 12 матчей за молодежные сборные России разных возрастов. Transfermarkt оценивает голкипера в 100 тысяч евро.

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