Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
Нефтехимик2 тайм
Алания
15:00
СоколНе начат
Торпедо
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Лихтенштейн
17:00
Северная МакедонияНе начат
Черногория
20:00
ГибралтарНе начат
Молдова
20:00
НорвегияНе начат
Чехия
22:45
Фарерские островаНе начат
Уэльс
22:45
КазахстанНе начат
Израиль
22:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
БАТЭНе начат
Партизан
20:00
ЦСКАНе начат

Глава "Сочи" Ротенберг: у нас есть шансы на выход в РПЛ

Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о шансах южан на попадание в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Шансы на выход в РПЛ, конечно, есть — они есть у всех 4-5 команд, которые претендуют на прямой выход и выход через стыковые матчи. Нам надо тренироваться и показывать результат, положительные моменты в игре у нас есть", - цитирует Ротенберга "РБ Спорт".

Напомним, что "Сочи" вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую Лигу, заняв последнее место в турнирной таблице в прошлом сезоне.

На данный момент команда Роберта Морено располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 44-мя набранными очками в своем активе. В 25-м туре Первой Лиги южане примут на своем поле ярославский "Шинник", который занимает 14-е место с 25-ю очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится