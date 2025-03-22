"Шансы на выход в РПЛ, конечно, есть — они есть у всех 4-5 команд, которые претендуют на прямой выход и выход через стыковые матчи. Нам надо тренироваться и показывать результат, положительные моменты в игре у нас есть", - цитирует Ротенберга "РБ Спорт".
Напомним, что "Сочи" вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую Лигу, заняв последнее место в турнирной таблице в прошлом сезоне.
На данный момент команда Роберта Морено располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 44-мя набранными очками в своем активе. В 25-м туре Первой Лиги южане примут на своем поле ярославский "Шинник", который занимает 14-е место с 25-ю очками в своем активе.
Глава "Сочи" Ротенберг: у нас есть шансы на выход в РПЛ
Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о шансах южан на попадание в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"