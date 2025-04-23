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Бикфалви - об уходе из "Урала": Шатов сказал, что не хочет видеть меня в команде

Румынский нападающий "Оцелула" Эрик Бикфалви рассказал о причинах ухода из "Урала".
Фото: официальный сайт РПЛ
- По контракту у меня оставалось еще полтора года. Пришел новый тренер, мой бывший одноклубник [Олег Шатов]. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошел у него на поводу. Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты, - сказал Бикфалви в интервью Gazeta Sporturilor.

Напомним, Эрик Бикфалви выступал за "Урал" с 2017 по 2025 год. За это время полузащитник провел 229 матчей во всех турнирах, забив 61 гол и отдав 13 ассистов. В феврале 2025 года Эрик перешел в румынский "Оцелул" в качестве свободного агента.

На данный момент "Урал" занимает четвертую строчку в Первой Лиге, имея в своем активе 50 очков в 29 матчах.

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