- Вчера, честно сказать, мне лично матч не понравился. Это чудо случилось. То, что мы забили два гола - чудо. Это все понимают. Команда, которая на что?то претендует, не имела права играть так, как мы действовали в первом и втором таймах. Хотя "Тюмень" сейчас и "Тюмень" в начале сезона - это две разные команды. Видно работу тренера, видно, что добавили. А у нас я слышал, как тренер говорит футболистам одно, они делают совершенно другое. Мне игра не понравилась. Окончательный результат мне очень понравился. Мы выиграли, взяли три очка и остались в борьбе, - передаёт слова Иванова "Матч ТВ".
Матч 33 тура Первой лиги "Тюмень" - "Урал" завершился волевой победой гостей со счётом 2:1. При этом футболисты "Тюмени" открыли счёт на 81-й минуте игры, а екатеринбуржцы забили два гола подряд в добавленное время - на 90+4-й и 90+6-й минутах.
За тур до завершения первенства Первой лиги "Урал" с 56 очками в 33 матчах занимает пятое место, отставая от находящихся в зоне стыковых матчей ФК "Сочи" на одно очко и новороссийского "Черноморца" на два очка при игре в запасе у "моряков". В заключительном 34 туре "шмелям" предстоит сыграть на своём поле со "СКА-Хабаровском", в то время как "Черноморец" и "Сочи" сыграют между собой в Новороссийске.
Григорий Иванов: то, что "Урал" забил два гола "Тюмени" - чудо. Мне матч не понравился
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал волевую победу "шмелей" над "Тюменью" в выездном матче 33 тура Первой лиги (2:1).
Фото: ФК "Урал"