"Тренерский штаб останется на следующий сезон? Думаю, что нет. Ни Шатов, ни Томаров? Нет", - передает слова Иванова "Матч ТВ".
Сегодня, 31 мая, "Урал" проиграл в гостях "Ахмату" в ответном стыковом матче за право выступать на будущий сезон в российской Премьер-лиге. Игра проходила на "Ахмат Арене" в Грозном и завершилась со счетом 2:0. Напомним, в первой игре екатеринбуржцы выиграли дома - 2:1.
Президент "Урала" Иванов заявил, что ни Шатов, ни Томаров не останутся в тренерском штабе
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб полностью сменит тренерский штаб.
Фото: ФК "Урал"