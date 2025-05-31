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Президент "Урала" Иванов заявил, что ни Шатов, ни Томаров не останутся в тренерском штабе

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб полностью сменит тренерский штаб.
Фото: ФК "Урал"
"Тренерский штаб останется на следующий сезон? Думаю, что нет. Ни Шатов, ни Томаров? Нет", - передает слова Иванова "Матч ТВ".

Сегодня, 31 мая, "Урал" проиграл в гостях "Ахмату" в ответном стыковом матче за право выступать на будущий сезон в российской Премьер-лиге. Игра проходила на "Ахмат Арене" в Грозном и завершилась со счетом 2:0. Напомним, в первой игре екатеринбуржцы выиграли дома - 2:1.

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