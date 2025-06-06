"Покидаю "Черноморец"? Если складывается такая ситуация, нужно двигаться дальше. "Торпедо"? Я ни с кем не вел переговоров, потому что у меня действующий контракт", - цитирует Василенко "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер "Черноморца" Олег Василенко готов возглавить московское "Торпедо". Отмечалось, что специалист уже дал "автозаводцам" свое согласие.
Василенко возглавил новороссийскую команду 28 августа 2024 года, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один год. В завершившемся сезоне его подопечные заняли третье место в Первой лиге и завоевали бронзовые медали чемпионата.
Главный тренер "Черноморца" Василенко - о "Торпедо": я ни с кем не вел переговоров
Главный тренер Олег Василенко подтвердил свой уход из "Черноморца".
Фото: ФК "Черноморец"