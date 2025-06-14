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Нападающий "Нефтехимика" Алиев может перейти в тульский "Арсенал"

Саид Алиев может перебраться в Тулу.
Фото: ФК "Нефтехимик"
По информации источника, нападающий "Нефтехимика" Саид Алиев может перейти в тульский "Арсенал". Сообщается, что 26-летний центрфорвард также интересен "СКА-Хабаровску" и "Енисею".

Алиев играет за нижнекамскую команду с лета прошлого года, перейдя в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня. В минувшем сезоне футболист принял участие в 33 матчах Первой лиги и Кубка России, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник: журналист Сергей Ильев

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