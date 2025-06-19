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Источник: Акбашев может перейти в "Урал" из "Черноморца"

Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев может перейти в «Урал».
Фото: ФК "Черноморец"
По информации Metaratings.ru, клуб из Екатеринбурга предложил 33-летнему футболисту контракт на два года.

В минувшем сезоне ФНЛ Акбашев принял участие в 28 матчах за «Камаз» и «Черноморец», забив девять голов. Также на его счету восемь результативных передач.

Контракт Акбашева с «Черноморцем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 277 тысяч евро.

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