По информации Metaratings.ru, клуб из Екатеринбурга предложил 33-летнему футболисту контракт на два года.
В минувшем сезоне ФНЛ Акбашев принял участие в 28 матчах за «Камаз» и «Черноморец», забив девять голов. Также на его счету восемь результативных передач.
Контракт Акбашева с «Черноморцем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 277 тысяч евро.
Источник: Акбашев может перейти в "Урал" из "Черноморца"
Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев может перейти в «Урал».
Фото: ФК "Черноморец"