Как утверждает источник, "Сочи" выставил на трансфер пять игроков.
Сообщается, что в число футболистов, которые этим летом покинут клуб, находится защитник Лазар Стойсавлевич и полузащитники Кирилл Никитин, Даниил Мартовой, Амир Батырев, а также Оганес Арутюнян. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения по защитникам Олег Кожемякину и Руслану Магалю.
"Сочи" одержал победу в стыковых матчах над "Пари НН" (1:2, 3:1) и вернулся в российскую Премьер-лигу.
Источник: Metaratings
Источник: "Сочи" выставил на трансфер пять футболистов
Этим летом сочинский клуб может покинуть сразу пять игроков.
Фото: ФК "Сочи"