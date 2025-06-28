Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Челябинск
0 - 0 (П 3 - 2) 0 032
ВолгарьЗавершен

Клубный чемпионат мира

Новости
Палмейрас
1 - 0 1 0
БотафогоЗавершен
Бенфика
23:00
ЧелсиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен

Источник: "Сочи" выставил на трансфер пять футболистов

Этим летом сочинский клуб может покинуть сразу пять игроков.
Фото: ФК "Сочи"
Как утверждает источник, "Сочи" выставил на трансфер пять игроков.

Сообщается, что в число футболистов, которые этим летом покинут клуб, находится защитник Лазар Стойсавлевич и полузащитники Кирилл Никитин, Даниил Мартовой, Амир Батырев, а также Оганес Арутюнян. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения по защитникам Олег Кожемякину и Руслану Магалю.

"Сочи" одержал победу в стыковых матчах над "Пари НН" (1:2, 3:1) и вернулся в российскую Премьер-лигу.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится