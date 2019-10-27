"Торпедо" притормаживает в Калининграде. Обзор 20-го тура ФНЛ

"Торпедо" делит очки в Калининграде, позволяя тройке преследователей сократить отставание, а главный хайлайт уик-энда рождается рано утром в Хабаровске.

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Родные и близкие Максима Витюгова во время матча с @FCEnisey создали целый чертановский фан-сектор, установив рекорд по количеству болельщиков, поддерживавших нашу команду на выезде ?



Спасибо за поддержку ? pic.twitter.com/JLr6t4YFPs — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) October 27, 2019

Центральный матч тура между "Балтикой" и "Торпедо" выдался на редкость боевым - не в каждой игре увидишь больше десятка желтых карточек и еще вдобавок красную. Действо напоминало кубковую баталию, и как тут не вспомнить, что уже в ближайший четверг команды сойдутся в матче 1/8 финала Кубка России, только уже в Москве. "Балтика" в первом тайме попала в перекладину, еще пару раз "Торпедо" выручил вратарь, а в начале второго тайма лидер турнира поставил под сомнение успешную серию балтийцев - Божин точно пробил головой после подачи со штрафного. Правда, спустя несколько минут Багаев нарушил правила в своей штрафной, а лучший бомбардир "Балтики" Маркин реализовал 11-метровый. В концовке команды поставили многоточие, отложив решение вопроса на четверг - в кубковом матче победитель точно будет определен. В чемпионате же 1:1 - "Балтика" не проигрывает 14 матчей в ФНЛ и продолжает погоню за лидирующей четверкой, "Торпедо" подпускает к себе конкурентов.Шикарный момент украсил матч между "СКА-Хабаровском" и "Спартаком-2" - под занавес встречи вышедший на замену молдавский легионер хозяев Оанча исполнил заброс в штрафную рабоной, а другой джокер армейцев Базелюк отметился первым голом после возвращения. Многие должны помнить удар Лескано рабоной в перекладину в матче с "Зенитом", но только в лучшей лиге мира можно увидеть такие голевые передачи.К этому моменту исход встречи и так был ясен - спартаковцы оказались эмоциональны выхолощены после разгрома "Факела" и оказались не готовы играть в 8 утра по Москве. Камилов забил быстрый гол после навеса Никифорова, а в дебюте второго тайма Зайцев был самым расторопным после подачи углового. 3:0 - "СКА-Хабаровск" прерывает ничейную серию и выбирается на седьмое место, "Спартак-2" продолжает бултыхаться около зоны вылета."Ротор" на пару часов выбрался на второе место в лиге, удачно съездив в Иваново. Единственный гол был забит на исходе четверти часа игры, когда Саная после заброса Попова убежал на рандеву с голкипером и спокойно того переиграл. "Текстильщик" осложнил себе задачу, оставшись в меньшинстве после удаления Сидорова - седьмая красная карточка в сезоне для ивановцев, и не смог в итоге ни разу потревожить Нестеренко. 0:1 - "Текстильщик" по-прежнему внизу, а "Ротор", несмотря на разговоры о возможных изменениях на тренерском мостике, продолжает уверенно набирать очки."Химки" не дали слабины в Курске и вернулись на вторую строчку спустя 120 минут. Под занавес первого тайма оправившийся от травмы Барков здорово сыграл на добивании после удара Тихого, а ближе к концу встречи Нетфуллин записал свою фамилию в протокол - правда, при помощи пары рикошетов, которые фатально дезориентировали Саутина. Трагикомедия завершилась через пять минут, когда Гоцук неотразимо пробил головой по своим воротам после очередного углового, при этом "Химки" в этот момент остались в меньшинстве после удаления Дядюна. 0:3 - в третий раз в сезоне подопечные Андрея Талалаева крупно обыгрывают "Авангард" и сохраняют второе место, сокращая отставание от лидера.Московский клуб, комплектующийся исключительно своими воспитанниками, продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу. В Красноярске "Чертаново" добился уже четвертой победы подряд, причем каждая из них была "сухой". Судьбу встречи решила ошибка Рожкова, который потерял равновесие на ровном месте, а Витюгов использовал выход один на один с Филипповым. Примечательно, что уроженец Красноярска забил "Енисею" победные голы в обеих встречах сезона, чем, несомненно, порадовал персональный фан-сектор. Ну а гол Редьковича после углового позволил "Чертаново" впервые (!) в сезоне выиграть крупнее, чем с разницей в один мяч. 0:2 - москвичи закрепляются в четверке, красноярцы прерывают 5-матчевую серию без поражений и снова оказываются за ватерлинией.Дебют Руслана Мухаметшина в качестве тренера "Мордовии", наверно, стоит признать успешным - саранские футболисты прервали серию поражений. Правда, "Шинник" контролировал ход встречи, владел ощутимым преимуществом, но шальной выстрел Буранова заставил ярославцев отыгрываться. Счет сравнялся очень быстро - штрафной в исполнении Алейникова особой угрозы не таил, но вратарь хозяев не справился. Тем не менее, "Мордовия" падает на последнее место, а "Шинник" сетует на судейство, считая, что гол Самодина был отменен несправедливо.А от самого дна пытается оттолкнуться "Факел". Владимир Бесчастных в качестве рулевого воронежцев начал с 2-11 в двух играх, но выезд в Песчанокопское получился для "огнеопасных" удачным. Заперев свои ворота на замок, гости под конец первого тайма совершили вылазку к чужим, которая привела к фолу на Букии и успешному пенальти в исполнении Петрусёва. "Факел" впервые побеждает осенью, а "Чайка", по признанию Дмитрия Воецкого, проводит худший матч в сезоне.А вот Роберт Евдокимов после победы и ничьей во главе "Нижнего Новгорода" успел и проиграть. Непростой домашний матч с "Нефтехимиком" катился к безголевому миру, однако удар Петрова со штрафного на 86-й минуте поставил в тупик нижегородцев. Реинкарнация Жуниньо в нижнекамском клубе прошла успешно - Илья в осенней части сезона забивает уже третий гол прямым ударом со штрафного. "Нефтехиик" в пяти очках от топ-4, "Нижний" проигрывает заветной четверке уже 13 баллов.В прошлом домашнем матче "Луча" молодой вратарь хозяев Пономаренко допустил оплошность, подарив "Енисею" пенальти в компенсированное время в совершенно необязательной ситуации. В игре с "Краснодаром-2" Михаил учудил еще хлеще, позабыв о существовании ворот в середине второго тайма, а левый защитник гостей Ивашин, который является лучшим ассистентом команды, направил мяч точно в створ от самой бровки. Правда, в этот раз дальневосточники спаслись - молодой Кротов поразил ворота гостей за 12 минут до конца, забив дебютный гол в ФНЛ. 1:1 - обе команды набирают по 20 очков и продолжают борьбу за выживание.В еще одном матче тура "Армавир" и "Томь" сыграли вничью в девятый раз в сезоне - обе команды догнали "Авангард", лидирующий по количеству мирных исходов. Сибиряки отличились в середине первого тайма благодаря шикарному обводящему удару Казанкова с линии штрафной, однако в концовке не менее эффектный дальний удар удался продукту краснодарской академии Рзаеву.Фото: ФНЛ.