Будут ли изменения в первой четвёрке? Анонс 24-го тура ФНЛ

И снова центральный матч тура пройдет в Химках, где местная команда принимает "Чертаново". Подопечные Андрея Талалаева по ходу текущего "тройника" (три матча за восемь дней) проиграли в гостях "Енисею" (0:1) и дома "Ротору" (0:2), впервые в сезоне продемонстрировав столь неудачную "серию". К тому же сразу четыре игрока основной обоймы выбыли из-за перебора желтых карточек, но если подбор атакующих футболистов позволяет не заметить потери Скворцова и Каменщикова, то вот отсутствие защитников Филина и Гапона безболезненным не останется. "Чертаново" же сейчас на ходу, команда Игоря Осинькина не проигрывает на протяжении девяти матчей (в которых пропущено лишь четыре мяча), а с гостевых игр "черти" до сих пор ни разу не привозили меньше одного очка (семь побед и пять ничьих). В случае успеха московская команда обгонит подмосковную в борьбе за третье место. Правда, в Химках играть без дисквалифицированного Завезёна, который оформил дубль в ворота "Балтики" несколько дней назад.
? Юрий Завезен родился в селе Солёное Яшалтинского района Республики Калмыкии, но оказался в нашей школе еще в ранней юности, потому давно и плотно пропитан чертановским духом— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) November 16, 2019
?? В матче с @fcbaltika Юра открыл счет своим голам за родной клуб!https://t.co/VdN6U4FDsR
Случится ли худшая серия "Торпедо" в сезоне?
Всего лишь раз по ходу нынешнего сезона "Торпедо" не побеждало в двух матчах кряду. Ничья с "Мордовией" и поражение от "Нижнего Новгорода" в первом круге перекрылись домашней победой над "Армавиром". Сейчас ситуация аналогичная - ничья в Саранске (1:1), домашняя неудача в игре с "Нижним" (0:2) и теперь встреча с "Армавиром", только на его территории. Пусть южане и занимают пятнадцатое место, но сейчас на эмоциональном подъеме, ведь в прошлом туре им удалось впервые в сезоне забить больше двух голов (3:1 в игре со "Спартаком-2"). Дома "Армавир" проиграл лишь дважды, не дав набрать три очка, например, "Ротору" и "Чертаново". Из-за дисквалификации "лисам" не помогут капитан Клопков и главный "лимитчик" Рзаев, а у "Торпедо" по-прежнему отсутствует "мозг" команды Рязанцев.
Сумеет ли "Ротор" настигнуть лидера?
Волгоградцы заканчивают календарный гол двумя домашними матчами против "Краснодара-2" и "Томи", и это отличный шанс набрать шесть очков - все-таки "быки" чересчур нестабильны, а томичи будут на излёте выездной серии и вряд ли будут сильно напрягаться перед долгожданным отпуском. После победы над конкурентом из Химок команда Игоря Меньщикова добралась до второго места, а текущая девятиматчевая серия без поражений заставила немного поутихнуть разговоры вокруг тренерского кресла волгоградцев - всё и так идёт по плану. "Краснодар-2" в прошлом туре сумел вдесятером разгромить "Енисей" (4:0), однако предыдущий гостевой матч завершился для Артёма Куликова поражением в Иваново (0:1).
Магомед Адиев дебютирует в "Чайке"
Экс-тренер "Анжи" дал согласие возглавить частный клуб из Песчанокопского, но плоды его работы мы сможем оценить только весной - концовку этой части сезона можно доехать и на старом багаже, который очень даже неплох для дебютанта. "Чайка" открывает вторую десятку, на два балла отставая от "Нижнего Новгорода". Те сменили тренера чуть раньше, и процент побед у Роберта Евдокимова подрос благодаря удачным выездам в Ярославль и Москву. Впрочем, о борьбе за стыки говорить пока не приходится - отставание от топ-4 составляет 13 очков, а динамика набора очков лидерами - самая мощная в истории ФНЛ (ранее после 23-х туров лучший результат четвертого места был у "Крыльев Советов" в 2014 году - 42 очка).
Битва Запада и Востока
В Калининграде сыграют команды с разных уголков нашей необъятной родины - "Балтика" и "СКА-Хабаровск". При этом в турнирной таблице команды располагаются по соседству - хабаровчане выше на одну строчку и имеют на балл больше. При этом отставание от зоны стыков уже достаточно внушительное, и не факт, что эти клубы рискнуть поставить всё на этот сезон - гораздо важнее сейчас заложить фундамент будущих побед, а выстрелить уже через год. Именно после поражения в Хабаровске началась невероятная беспроигрышная серия "Балтики" из 14 матчей ФНЛ, однако под конец года запал закончился - вслед за поражением от "Чайки" случилась и неудача в игре с "Чертаново", которая к тому же выкосила из-за дисквалификаций важнейшие фигуры - Кашчелана, Казаева и Альшина. Хабаровчане же, чаще всего действуя без Кацаева, проиграли с начала октября лишь лидеру лиги, но после Калининграда у них еще более серьезное испытание - "Чертаново".
Сибирское дерби в манеже
В ноябре 2014 года в Красноярске был запущен в эксплуатацию крытый футбольный манеж. Официальный матч-открытие пришелся на игру "Енисея" и "Тюмени", однако хронологически первый матч был сыгран чуть ранее, когда "Енисей" крупно уступил "Томи" (0:3). С тех пор воды утекло немало, обе команды успели выбраться в РПЛ и с горем пополам вернуться в лучшую лигу мира. Красноярский клуб до сих пор лихорадит, после поражения в Краснодаре стыдно стало даже самым преданным поклонникам "Енисея". У "Томи" дела идут чуть лучше, однако до повторения прошлогоднего праздника в виде стыковых матчей добраться будет проблематично. У "Текстильщика" в минувшем туре выиграли, однако потеряли из-за дисквалификаций Мануйлова и Казанкова (пять голов в последних шести матчах). Плюс лазарет томичей переполнен, а Каккоев в расположении молодежной сборной.
Приблизится ли "Нефтехимик" к топ-4?
Так как "Химки" или "Чертаново" (а может, и оба клуба) обязательно потеряют очки в очном противостоянии, у "Нефтехимика" есть шанс сократить отставание от лидирующей четверки. Команда Юрия Уткульбаева не проигрывает на протяжении пяти матчей и чаще набирает очки именно в гостевых матчах. Сейчас предстоит визит в Иваново, где можно смело наказывать "Текстильщик" в контратакующей манере, ведь игра в обороне у ивановцев - откровенно слабое место. Правда, в последнее время дела пошли в гору - всего восемь пропущенных мячей в последних шести играх и выход на 2 пропущенных в среднем за игру.
Остальные матчи
Очередной ремейк исторического кубкового полуфинала-2018 пройдет в Курске - "Авангард" сыграет с "Шинником". Куряне первыми в ФНЛ добились десяти ничейных исходов, но противостояния с Ярославлем редко оказываются компромиссными - последняя ничья в Первом дивизионе случилась в 2007 году.
"Спартак-2" после неудачи в игре с "Армавиром" сыграет дома с "Лучом", который проиграл в Ярославле в дебютном матче Валерия Петракова. Всего же дальневосточники не могут выиграть на протяжении одиннадцати матчей.
Матч за право не быть последним пройдет в Саранске - местная "Мордовия", у которой огромные проблемы с составом и финансами, сыграет с "Факелом", у которого огромные проблемы с организацией. У воронежцев стратегическое преимущество - домашняя победа позволяет им играть на ничью в воскресенье, дабы сохранить почетное 19-е место при равенстве очков.