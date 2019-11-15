Будут ли изменения в первой четвёрке? Анонс 24-го тура ФНЛ

? Юрий Завезен родился в селе Солёное Яшалтинского района Республики Калмыкии, но оказался в нашей школе еще в ранней юности, потому давно и плотно пропитан чертановским духом



?? В матче с @fcbaltika Юра открыл счет своим голам за родной клуб!https://t.co/VdN6U4FDsR