Рокировка в борьбе за Премьер-лигу. Обзор 23-го тура ФНЛ

"Ротор" обыгрывает "Химки" и меняется местами с соперником, "Торпедо" второй раз в сезоне проигрывает "Нижнему Новгороду", а "Балтика" не устояла против "Чертаново".

ФК "Ротор"