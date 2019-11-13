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Рокировка в борьбе за Премьер-лигу. Обзор 23-го тура ФНЛ

"Ротор" обыгрывает "Химки" и меняется местами с соперником, "Торпедо" второй раз в сезоне проигрывает "Нижнему Новгороду", а "Балтика" не устояла против "Чертаново".
ФК "Ротор"
"Нижний" - злой гений "Торпедо"

Четвертое поражение в сезоне потерпело "Торпедо", при этом во второй раз обидчиком лидера стал "Нижний Новгород". Команда Роберта Евдокимова грамотно разобрала соперника, перекрыв кислород лидерам и минимизировав количество голевых моментов у своих ворот. При этом угрозы волжан были гораздо острее. В середине первого тайма Ставпец реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Магаля, затем Шустиков вынес мяч из пустых ворот, не дав Александру сделать дубль, а под конец 45-минутки Сагитов не реализовал выход один на один. Под занавес встречи Артур все-таки записал свою фамилию в протокол, головой поразив цель после скидки партнера. 0:2 - "Торпедо" сохраняет лидерство, но подпускает конкурентов, "Нижний" по-прежнему десятый вдалеке от зоны стыков.

"Ротор" выходит на второе место

Главный матч тура завершился победой "Ротора" в Химках", благодаря чему в борьбе за прямую путевку в РПЛ произошла рокировка. Андрей Талалаев после игры сразу поздравил волгоградцев с повышением в классе, в очередной раз посетовав на судейство. "Химки" больше владели мячом и почаще нагнетали напряжение у ворот гостей, но реальной остроты не было ни у тех, ни у других. После перерыва "Ротор" уже традиционно воспользовался стандартным положением - после навеса со штрафного на выходе ошибся вратарь хозяев, а Алейник поразил пустые ворота. А вскоре был назначен спорный пенальти в единоборстве Муллина и Менделя, а Султонов уверенно реализовал 11-метровый. 0:2 - "Ротор" выбирается на второе место, отставая от "Торпедо" на три очка и опережая "Химки" на два балла.


"Чертаново" продолжает побеждать

Молодая московская команда после ничьей в выездном матче с "Ротором" вернулась на победные рельсы, обыграв на своем поле "Балтику". В середине первого тайма Завезён забил первый гол после возвращения в "Чертаново", добив мяч в цель после попадания Сарвели в штангу, а спустя 8 минут Юрий оформил дубль, замкнув подачу с углового. Калининградцы ответили голом Шаваева, который искусно исполнил штрафной удар. В середине второй 45-минутки "Балтика" осталась в меньшинстве после удаления Казаева, в эндшпиле же Кашчелан был удален за второе предупреждение, а Канищев поставил точку в контратаке хозяев после прострела Сарвели. 3:1 - "Чертаново" в шести очках от первого места и в трех от второго.

"Нефтехимик" теряет очки

Нижнекамский клуб не сумел поддержать темп "Чертаново" и отпустил четверку на 5 очков. Вязкая и плотная игра против "Авангарда" не могла стать результативной, а могла бы и вовсе закончиться нулевой ничьей. Но грубая ошибка Саутина, который поскользнулся и подарил мяч Мичуренкову, вскрыла игру. Оставшегося времени хватило курянам, чтобы отыграться - финальным штурм вылился в классную бисиклету от Земскова. 1:1 - нижнекамцы по-прежнему пятые, а "Авангард" первым в сезоне достигает двухзначного количества ничьих.


Дебют Петракова не удался

Первый матч Валерия Петракова в качестве главного тренера "Луча" получился неудачным, хотя именно "тигры" открыли счет в Ярославле - отличная комбинация с участием Носова, Кутьина и Стеклова завершилась точным ударом последнего. "Шинник" сумел отыграться перед самым перерывом - Алейников здорово попал с радиуса штрафной после скидки Низамутдинова. После перерыва силы покинули "Луч", и черно-синие свое огромное преимущество преобразовали в три очка. Низамутдинов к ассисту добавил два гола, сначала уверенно реализовав пенальти, а под занавес встречи добив мяч в цель после удара Пухова. 3:1 - "Шинник" в плотной группе преследователей топ-4, а "Луч" на семнадцатом месте.

Провал "Енисея" в Краснодаре

Мощную оплеуху получил в матче с молодыми "быками" красноярский "Енисей". Под занавес первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Мацукатова, но уже через пару минут Сперцян заработал пенальти, который уверенно реализовал Онугха. В заключительные четверть часа "Краснодар-2" разгромил чересчур академичного соперника - 18-летний Воротников забил шикарный дебютный гол в ФНЛ, затем Онугха вновь реализовал 11-метровый, а Сабуа положил мяч в угол после передачи Воротникова. 4:0 - "Краснодар-2" добивается второй домашней победы под руководством Артёма Куликова, а Герман Онугха становится четвертым игроком, забившим 10 голов в сезоне. "Енисей" снова в пятерке аутсайдеров.

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Гол @i.vorotnikov37 @fckrasnodar2

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"Спартак-2" проиграл на глазах Тедеско

Главный тренер "Спартака" посетил матч фарм-клуба против "Армавира", и вряд ли увиденным остался удовлетворен. Лидеры красно-белых растворились на поле, а опытные гости добились победы. Опорник Гурфов, выдвинутый на острие атаки, забил после паса Безлихотнова, который предварительно обокрал Петрунина, а под занавес тайма Азамат заработал пенальти, который реализовал Никита. При этом капитан "Спартака-2" Маслов в своем сотом матче за команду получил два предупреждения. После перерыва Хайруллов замкнул навес Безлихотнова с углового, на что красно-белые ответили лишь голом Руденко с пенальти. 1:3 - обе команды с 24 очками располагаются над опасной чертой.

"Факел" проиграл не с крупным счетом

Один из лучших матчей под руководством Владимира Бесчастных провел "Факел", хотя бы исходя из результата. В матче со "СКА-Хабаровском" воронежцы пропустили со штрафного от Гаджимурадова и с пенальти от Камилова на третьей компенсированной минуте. Правда, сами хозяева вновь не забили ничего, отметившись лишь в графе "Удаления". 0:2 - "СКА-Хабаровск" выходит на шестое место в восьми очках от "Чертаново", "Факел" отстает от спасительного пятнадцатого места на девять баллов.

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Гол : @__roma11 @fcska

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"Томь" победила в гостях впервые с августа

Томичи начали сезон с двух гостевых побед из трех возможных, однако с середины августа команда Василия Баскакова взять три очка на выезде не могла. В Иваново серию удалось прервать. В начале второго тайма "Томь" стрельнула дуплетом - Эдиев забил после подачи углового, а Казанков наносит шикарный удар с подбора с линии штрафной. 0:2 - томичи девятые, но на расстоянии одного балла от шестерки, "Текстильщик" в сеи очках от спасительного пятнадцатого места.

"Чайка" дожала "Мордовию"

"Мордовия" добиралась в Песчанокопское на поезде, затратив на дорогу более суток, из-за травм и дисквалификаций в основе у Руслана Мухаметшина вышло сразу пять молодых местных воспитанников, а в запасе находились лишь два полевых игрока. Саранчане бились весь первый тайм, но в начале второй половины "Чайка" все-таки пробила ворота соперника - Безденежных со штрафного попал в штангу, но на добивании точен был Леонтьев. Затем Шайморданов замкнул навес Безденежных на дальней штанге, Юсупов вернул интригу после углового, но в компенсированое время Безденежных закрепился в статусе лучшего игрока матча, реализовав пенальти. 3:1 - "Чайка" по-прежнему одиннадцатая, а "Мордовия" - последняя.




Фото: ФНЛ.


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Теги: Торпедо Ротор Химки Чертаново Спартак-2 Тедеско
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