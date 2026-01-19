Матчи Скрыть

Карпин записал обращение из Мадрида перед матчем "Реал" - "Монако"

Рулевой сборной России Валерий Карпин записал видеообращение из Мадрида, где "Реал" на днях сыграет дома с "Монако" в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Динамо"
Ранее специалист побывал на матче испанской лиги между "Реалом Сосьедад" и "Барселоной" (2:1).

- Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели "Реал Сосьедад" - "Барселона". К сожалению Арсен [Захарян] не принял участие, но зато я с ним пообщался хотя бы, - поделился тренер в телеграме.

Также Карпин отметил, что Захарян может вернуться в строй к игре с "Сельтой", а на матче Лиги чемпионов он планирует встретиться с Александром Головиным.

