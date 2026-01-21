Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Боруссией"

"Тоттенхэм" взял три очка в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, обыграв на своей арене дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.
Фото: УЕФА
Первый мяч лондонцы забили на 14-й минуте - отличился защитник Кристиан Ромеро. Вскоре положение гостей стало еще сложнее: на 24-й минуте "Боруссия" осталась вдесятером после удаления Даниэля Свенссона. До перерыва хозяева закрепили преимущество - на 37-й минуте Доминик Соланке сделал счет 2:0.

После этой победы "Тоттенхэм" набрал 14 очков и поднялся на пятое место в таблице. Дортмундский клуб с 11 очками располагается на 11-й строчке.

