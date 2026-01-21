Первый мяч лондонцы забили на 14-й минуте - отличился защитник Кристиан Ромеро. Вскоре положение гостей стало еще сложнее: на 24-й минуте "Боруссия" осталась вдесятером после удаления Даниэля Свенссона. До перерыва хозяева закрепили преимущество - на 37-й минуте Доминик Соланке сделал счет 2:0.
После этой победы "Тоттенхэм" набрал 14 очков и поднялся на пятое место в таблице. Дортмундский клуб с 11 очками располагается на 11-й строчке.
"Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Боруссией"
"Тоттенхэм" взял три очка в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, обыграв на своей арене дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.
Фото: УЕФА