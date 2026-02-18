Как сообщает TEAMTalk, английский клуб уже контактирует с представителями игрока и готовит предложение. По информации источника, 23-летний испанец не полностью доволен своим положением в команде из Бильбао и допускает смену клуба.
Ожидается, что возможный трансфер может состояться летом, при этом "канониры" готовы выплатить около 100 миллионов евро - сумму, на которой настаивает испанская сторона.
В нынешнем розыгрыше Ла Лиги форвард провёл 19 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
"Арсенал" готовит крупное предложение по игроку из Ла Лиги - источник
"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Атлетика" Нико Уильямсу.
Фото: ФК "Атлетик"