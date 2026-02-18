"Арсенал" готовит крупное предложение по игроку из Ла Лиги - источник

Арсенал " проявляет интерес к нападающему "Атлетика" Нико Уильямсу.

Фото: ФК "Атлетик"

Как сообщает TEAMTalk, английский клуб уже контактирует с представителями игрока и готовит предложение. По информации источника, 23-летний испанец не полностью доволен своим положением в команде из Бильбао и допускает смену клуба.



Ожидается, что возможный трансфер может состояться летом, при этом "канониры" готовы выплатить около 100 миллионов евро - сумму, на которой настаивает испанская сторона.



В нынешнем розыгрыше Ла Лиги форвард провёл 19 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арсенал