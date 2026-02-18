Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
КайсарНе начат
Ахмат
11:30
ТоболНе начат
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

"Арсенал" готовит крупное предложение по игроку из Ла Лиги - источник

"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Атлетика" Нико Уильямсу.
Фото: ФК "Атлетик"
Как сообщает TEAMTalk, английский клуб уже контактирует с представителями игрока и готовит предложение. По информации источника, 23-летний испанец не полностью доволен своим положением в команде из Бильбао и допускает смену клуба.

Ожидается, что возможный трансфер может состояться летом, при этом "канониры" готовы выплатить около 100 миллионов евро - сумму, на которой настаивает испанская сторона.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги форвард провёл 19 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

