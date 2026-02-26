Игрок "Бенфики" признал расистское оскорбление в адрес Винисиуса - источник

Джанлука Престианни обсудил с игроками "Бенфики" конфликт с Винисиусом Жуниором, произошедший во время поединка Лиги чемпионов в Португалии.

Как сообщает Correio da Manhа, Престианни, дисквалифицированный УЕФА на одну игру, признался одноклубникам, что действительно использовал расистское оскорбление.



При этом он привёл ряд доводов в свою защиту, подчеркнув, что не считает себя расистом и не хотел демонстрировать подобное отношение. По ходу встречи вингер " Реала " обратился к арбитру, заявив, что аргентинский игрок назвал его обезьяной.Как сообщает Correio da Manhа, Престианни, дисквалифицированный УЕФА на одну игру, признался одноклубникам, что действительно использовал расистское оскорбление.При этом он привёл ряд доводов в свою защиту, подчеркнув, что не считает себя расистом и не хотел демонстрировать подобное отношение.