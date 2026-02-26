Комментатор раскритиковал решение "Локомотива" расстаться с Бариновым

- До сих пор не понимаю, как его можно было отпустить! При Сёмине такого бы никогда не произошло, это всё равно что Лоськов в своё время так ушёл бы из команды… Конечно, без Баринова им будет сложнее, - сказал Орлов в интервью "РБ Спорт".
Баринов - воспитанник академии "Локомотива". В основной состав он пробился в 2015 году и с тех пор провёл за клуб более 200 матчей. Вместе с железнодорожниками хавбек завоёвывал золото чемпионата России, четыре раза выигрывал Кубок страны и Суперкубок.
В текущем розыгрыше РПЛ "Локомотив" держится в группе лидеров: команда набрала 37 очков и занимает третью строчку. ЦСКА отстаёт всего на один балл и располагается следом.