Мостовой: у "Спартака" есть шансы побороться за третье место в РПЛ

"У "Спартака", конечно, есть шансы побороться за третье место в РПЛ.Я посмотрел их календарь, за четыре матча они сыграют только с "Зенитом" на выезде, а остальные команды ниже восьмого места. Пожалуйста, обыгрывайте и поднимайтесь! Тут видно же: две победы - и ты уже в тройке при осечке первых команд", - сказал Мостовой "Чемпионату".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в чемпионате.
Следующий матч красно-белых в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.