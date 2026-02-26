Раскрыта позиция Салаха по своему будущему - источник

Мохамед Салах спокойно воспринимает слухи о возможном уходе из "Ливерпуля".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Transfer News Live. По информации источника, если летом не состоится переход в клуб из Саудовской Аравии, египетский форвард продолжит выступать за мерсисайдцев и отработает действующее соглашение.



Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.



С момента перехода в "Ливерпуль" Салах провёл 429 официальных матчей, в которых забил 252 мяча и отдал 121 голевую передачу.