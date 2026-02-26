Матчи Скрыть

Смородская спрогнозировала исход матча "Локомотив" - "Пари НН"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался о матче 19-го тура РПЛ между "железнодорожниками" и "Пари НН".
Фото: ФК "Локомотив"
По её мнению, "Локомотив" должен взять три очка в предстоящем поединке.

- Я уверена, что "Локомотив" выиграет у "Пари НН" в субботнем матче. Тем более при своих болельщиках на домашнем стадионе! Без сомнения, железнодорожники обыграют нижегородскую команду и наберут три очка, - передаёт слова Смородской "РБ Спорт".

После 18 сыгранных туров "Локомотив" входит в число лидеров чемпионата, занимая третью строчку с 37 набранными очками. "Пари НН" проводит сезон в нижней части таблицы: команда располагается на 14-м месте, находясь в зоне стыковых матчей, и имеет в активе 14 баллов.

