Челестини прокомментировал подписание Рейса в ЦСКА

- Отлично, что мы подписали Матеуса Рейса. Это игрок очень высокого уровня с огромным опытом. Я думаю, что Матеус очень многое даст команде и точно повлияет на то, как она будет выглядеть на поле, - цитирует тренера Sports.ru.
31-летний защитник присоединился к армейцам в феврале на правах свободного агента после ухода из "Спортинга". В составе португальского клуба он провёл 222 матча, забил три мяча и оформил 11 ассистов на партнёров.
ЦСКА с 36 очками в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате.