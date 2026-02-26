Матчи Скрыть

Челестини прокомментировал подписание Рейса в ЦСКА

Фабио Челестини прокомментировал подписание центрального защитника Матеуса Рейса.
Фото: ПФК ЦСКА
Наставник ЦСКА отметил, что опытный бразилец способен усилить команду.

- Отлично, что мы подписали Матеуса Рейса. Это игрок очень высокого уровня с огромным опытом. Я думаю, что Матеус очень многое даст команде и точно повлияет на то, как она будет выглядеть на поле, - цитирует тренера Sports.ru.

31-летний защитник присоединился к армейцам в феврале на правах свободного агента после ухода из "Спортинга". В составе португальского клуба он провёл 222 матча, забил три мяча и оформил 11 ассистов на партнёров.

ЦСКА с 36 очками в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате.

