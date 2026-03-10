Титов - о вратаре "Спартака": возможно, стоит дать ему паузу

- Хочется его поддержать. Сейчас, к сожалению, что ни удар, то гол. Ему начали свистеть… А ведь он наш воспитанник, хороший вратарь. Но, возможно, стоит его поменять, дать паузу, - передаёт слова Титова Metaratings.
Максименко в этом сезоне принял участие в 21 матче за столичную команду во всех турнирах. В этих встречах он пропустил 33 мяча, а пять раз сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Следующий матч "Спартак" проведёт 14 марта. В рамках 21-го тура красно-белые сыграют на выезде против "Зенита".