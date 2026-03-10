Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм

Титов - о вратаре "Спартака": возможно, стоит дать ему паузу

Егор Титов поделился мнением об игре вратаря "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По словам бывшего капитана московского клуба, голкипера сейчас стоит поддержать, несмотря на неудачный период.

- Хочется его поддержать. Сейчас, к сожалению, что ни удар, то гол. Ему начали свистеть… А ведь он наш воспитанник, хороший вратарь. Но, возможно, стоит его поменять, дать паузу, - передаёт слова Титова Metaratings.

Максименко в этом сезоне принял участие в 21 матче за столичную команду во всех турнирах. В этих встречах он пропустил 33 мяча, а пять раз сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Следующий матч "Спартак" проведёт 14 марта. В рамках 21-го тура красно-белые сыграют на выезде против "Зенита".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится