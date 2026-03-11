"Дзюба поможет "Спартаку" вернуть великие победы". Экс-тренер клуба - об игроке

"Дзюба точно может быть полезен "Спартаку" в качестве менеджера.
Он поможет вернуть великие победы, если будет гореть этим делом.Артем очень трудолюбивый и способный человек, другой не смог бы построить такую карьеру", - сказал Рианчо "РБ Спорту".
Ранее Артем Дзюба заявил, что готов вернуться в московский "Спартак". Российский нападающий выступал в основной команде красно-белых с 2007 по 2015 год. Всего за клуб игрок провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи.
На данный момент 37-летний футболист играет за тольяттинский "Акрон".