Дзюба ответил на слова Зобнина о результатах "Спартака"

- Очень уважаю Зобнина, но скажу одно: в "Спартаке" с детства учили - кроме первого места, все остальное не существует.
Когда ты выходишь в футболке "Спартака", должен чувствовать и понимать, где ты находишься, - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".
По словам нападающего, поражения в дерби с большим разрывом в счёте недопустимы. Он считает, что после таких матчей команде лучше жёстко обсудить проблемы внутри коллектива.
Ранее "Спартак" уступил "Динамо" 2:5 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.