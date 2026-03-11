Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Дзюба ответил на слова Зобнина о результатах "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Артём Дзюба высказался по поводу заявления капитана московской команды Романа Зобнина, который ранее призвал спокойнее воспринимать результаты красно-белых.
Фото: ФК "Акрон"
Форвард отметил, что уважает Зобнина, однако подчеркнул особые требования, которые всегда существовали в московском клубе.

- Очень уважаю Зобнина, но скажу одно: в "Спартаке" с детства учили - кроме первого места, все остальное не существует.

Когда ты выходишь в футболке "Спартака", должен чувствовать и понимать, где ты находишься, - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

По словам нападающего, поражения в дерби с большим разрывом в счёте недопустимы. Он считает, что после таких матчей команде лучше жёстко обсудить проблемы внутри коллектива.

Ранее "Спартак" уступил "Динамо" 2:5 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится