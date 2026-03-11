Черевченко: "Локомотив" всё доказывает игрой

"Локомотив" не зря идёт на третьем месте. Команда всё доказывает игрой."Ахмату" они проигрывали 0:2 после первого тайма, но собрались. Сравняли счёт. Силы у них есть. Да, были ошибки с "Ахматом", но в футболе без них не бывает", - сказал Черевченко "Чемпионату".
9 марта на "РЖД Арене" состоялся матч 20-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и грозненским "Ахматом". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
На данный момент "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 20-ти матчах.