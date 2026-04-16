После первого тайма ответной встречи с "Реалом" команда уступает со счётом 2:3. У мадридцев дубль оформил Арда Гюлер, ещё один гол записал на свой счёт Килиан Мбаппе.
В предыдущий раз мюнхенский клуб пропускал трижды в первой половине игры в октябре 2024 года - тогда "Барселона" отправила в их ворота три мяча, а встреча завершилась поражением 1:4.
"Бавария" впервые с 2024 года пропустила три гола до перерыва
"Бавария" пропустила три мяча до перерыва в матче Лиги чемпионов впервые за полтора сезона.
