Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе стал автором нового рекорда Лиги чемпионов по количеству голов на выезде за один розыгрыш.

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мбаппе 15 голов. Больше за один сезон в турнире забивал только Форвард " Реала " отличился в матче с "Баварией" на 42-й минуте, выведя свою команду вперёд. Этот мяч стал для француза десятым, забитым на чужих полях в текущем турнире - ранее никому не удавалось достичь такого показателя.Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мбаппе 15 голов. Больше за один сезон в турнире забивал только Криштиану Роналду

