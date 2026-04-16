Гюлер превзошёл достижение Бэйла в Лиге чемпионов

Полузащитник " Реала " Арда Гюлер отметился самым быстрым голом клуба в истории Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Футболист открыл счёт уже на 35-й секунде ответного матча с "Баварией", воспользовавшись ошибкой Мануэля Нойера.



Тем самым Гюлер обновил прежний рекорд команды: ранее самым ранним голом считался мяч Гарета Бэйла, забитый на 57-й секунде встречи с "Легией" в 2016 году.



По ходу второго тайма "Реал" ведёт со счётом 3:2. В первой игре противостояния "Бавария" одержала победу - 2:1.

