Футболист открыл счёт уже на 35-й секунде ответного матча с "Баварией", воспользовавшись ошибкой Мануэля Нойера.
Тем самым Гюлер обновил прежний рекорд команды: ранее самым ранним голом считался мяч Гарета Бэйла, забитый на 57-й секунде встречи с "Легией" в 2016 году.
По ходу второго тайма "Реал" ведёт со счётом 3:2. В первой игре противостояния "Бавария" одержала победу - 2:1.
Гюлер превзошёл достижение Бэйла в Лиге чемпионов
