Сформированы пары 1/2 финала Лиги чемпионов

После сегодняшних матчей в следующую стадию турнира вышли "Бавария" и "Арсенал". Мюнхенцы прошли "Реал", а лондонцы обеспечили себе место дальше после противостояния со "Спортингом".

Ранее путёвки в полуфинал оформили "Атлетико", оказавшийся сильнее "Барселоны" по сумме двух матчей, и "ПСЖ", который дважды обыграл "Ливерпуль".

В полуфинале "ПСЖ" встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет против "Арсенала". Первые матчи пройдут 28 и 29 апреля.

