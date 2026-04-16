После сегодняшних матчей в следующую стадию турнира вышли "Бавария" и "Арсенал". Мюнхенцы прошли "Реал", а лондонцы обеспечили себе место дальше после противостояния со "Спортингом".
Ранее путёвки в полуфинал оформили "Атлетико", оказавшийся сильнее "Барселоны" по сумме двух матчей, и "ПСЖ", который дважды обыграл "Ливерпуль".
В полуфинале "ПСЖ" встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет против "Арсенала". Первые матчи пройдут 28 и 29 апреля.
Сформированы пары 1/2 финала Лиги чемпионов
