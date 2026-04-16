Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ - это не "Бавария"

Суперкомпьютер Opta считает "Арсенал" главным претендентом на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Лондонскому клубу отводится 38,6% вероятности на итоговый успех. Далее в списке идут "Бавария" с показателем 33,3%, "ПСЖ" - 19,1%, а наименьшие шансы у "Атлетико" - 9%.

В полуфинале "Арсенал" сыграет против "Атлетико", а "Бавария" встретится с "ПСЖ". Первые матчи этой стадии запланированы на 28–29 апреля, ответные встречи пройдут 5–6 мая.

