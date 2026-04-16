Нойер превзошёл достижение Месси

Мануэль Нойер вышел в стартовом составе "Баварии" в матче Лиги чемпионов в 137-й раз за карьеру.
Фото: Getty Images
Тем самым немецкий вратарь поднялся на второе место среди игроков, проведших наибольшее количество встреч с первых минут за один клуб в этом турнире, опередив Лионеля Месси.

Выше Нойера в этом списке находится только Икер Касильяс - бывший голкипер "Реала" начинал матчи Лиги чемпионов в основе 149 раз.

Напомним, мюнхенцы победили 4:3 и обеспечили себе участие в полуфинале, где встретятся с "ПСЖ".

