Геркус - о Сафонове: молодец, что пять не пропустил

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче против "Баварии".
Илья Геркус заявил, что Матвей Сафонов нормально сыграл в матче против "Баварии".

"Можно ли сказать, что Матвей Сафонов сыграл хорошо, если четыре пропустил? Нормально сыграл, молодец, что пять не пропустил.
Третий гол "Баварии" его вина? Он где-то мог бы сыграть иначе. Что можно брать, что-то тяжелее, что-то невозможно. Невероятных сейвов особо не было, нормально отыграл, без каких-то особых добавлений", - сказал Геркус "Советскому спорту".

Вчера, 28 апреля, состоялся первый матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов между парижским "ПСЖ" и мюнхенской "Баварией". Встреча проходила на "Парк де Пренс". Подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 5:4.

Российский голкипер французского клуба Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе. Футболист сделал 3 сейва и пропустил 4 гола.

