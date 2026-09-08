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Экс-наставника "Спартака" наказали в Серии А за оскорбление судьи

Доменико Тедеско пропустит два ближайших матча "Болоньи" в чемпионате Италии.
Фото: Getty Images
Дисциплинарные органы Серии А наказали наставника команды за поведение во встрече с "Сассуоло", завершившейся со счётом 2:2. Согласно решению лиги, Тедеско допустил оскорбительное высказывание в адрес официального лица, а после финального свистка повторил подобное в подтрибунном помещении. Помимо двухматчевой дисквалификации, тренеру назначен штраф в размере пяти тысяч евро.

Тедеско работает с итальянским клубом с июня 2026 года. Ранее немецкий специалист тренировал "Спартак".

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