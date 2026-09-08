Дисциплинарные органы Серии А наказали наставника команды за поведение во встрече с "Сассуоло", завершившейся со счётом 2:2. Согласно решению лиги, Тедеско допустил оскорбительное высказывание в адрес официального лица, а после финального свистка повторил подобное в подтрибунном помещении. Помимо двухматчевой дисквалификации, тренеру назначен штраф в размере пяти тысяч евро.
Тедеско работает с итальянским клубом с июня 2026 года. Ранее немецкий специалист тренировал "Спартак".
Экс-наставника "Спартака" наказали в Серии А за оскорбление судьи
Доменико Тедеско пропустит два ближайших матча "Болоньи" в чемпионате Италии.
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