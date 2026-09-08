Мор назвал стартовый состав сборной России на матч с Ираном

- Сафонов - номер один. Два центральных защитника: Осипенко, Дивеев. На левом фланге Круговой, справа - можно поспорить. Я бы поставил Ваханию. Далее - Батраков будет играть повыше - десятку. В опорную зону я бы поставил армейскую связку - Обляков-Кисляк, но здесь есть варианты. В нападении слева Головин, справа Глушенков, а впереди Тюкавин, - цитирует Мора "Матч ТВ".
Команда Валерия Карпина встретится с Ираном 29 сентября в Казани. Затем команда проведёт ещё две товарищеские игры: 3 октября - с Намибией в Екатеринбурге и 6 октября - с Нигерией в Нижнем Новгороде.