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Защитник "Локомотива": надеюсь, мы продолжим выигрывать в РПЛ

Жерзино Ньямси считает, что победа над "Балтикой" может помочь "Локомотиву" изменить ход сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
Железнодорожники в Калининграде добились первого успеха в нынешнем чемпионате России, прервав шестиматчевую серию без побед.

- Мы были полны решимости дать бой. Важная победа. Верили, что одна игра сможет перевернуть динамику на положительный лад. Надеюсь, мы продолжим выигрывать в РПЛ, - цитирует Ньямси "Матч ТВ".

Исход встречи седьмого тура решил Андрей Мостовой. Новичок "Локомотива" забил единственный мяч на 85-й минуте и принёс москвичам победу со счётом 1:0.

После семи туров железнодорожники имеют шесть очков и занимают 13-е место в РПЛ. Следующий матч чемпионата команда проведёт 12 сентября в гостях против "Зенита".

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