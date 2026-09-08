Защитник "Локомотива": надеюсь, мы продолжим выигрывать в РПЛ

- Мы были полны решимости дать бой. Важная победа. Верили, что одна игра сможет перевернуть динамику на положительный лад. Надеюсь, мы продолжим выигрывать в РПЛ, - цитирует Ньямси "Матч ТВ".
Исход встречи седьмого тура решил Андрей Мостовой. Новичок "Локомотива" забил единственный мяч на 85-й минуте и принёс москвичам победу со счётом 1:0.
После семи туров железнодорожники имеют шесть очков и занимают 13-е место в РПЛ. Следующий матч чемпионата команда проведёт 12 сентября в гостях против "Зенита".