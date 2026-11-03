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Вратарю "Андорры" грозит дисквалификация после смерти футболиста "Тенерифе"

Вратарю "Андорры" Хесусу Овоно грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 матчей после столкновения с нападающим "Тенерифе" Хесусом де Мигелем, который впоследствии скончался.
Фото: ФК "Тенерифе"
Инцидент произошёл 2 ноября во время встречи команд во втором дивизионе чемпионата Испании. После контакта с голкипером у 30-летнего форварда остановилось сердце. Спасти футболиста не удалось - 3 ноября он умер в больнице.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации намерен рассмотреть действия Овоно по статье 102 регламента. Она предусматривает наказание за насильственные действия в отношении соперника, повлёкшие серьёзные травмы.

Источник: Diario AS

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