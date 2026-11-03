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Сборная России отреагировала на дубль Батракова в Лиге чемпионов
Сегодня, 21:30
Пресс-служба
сборной России
отреагировала на дубль полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в матче против "Штутгарта" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Национальная команда поздравила 21-летнего футболиста, опубликовав сообщение в своём официальном телеграм-канале.
- Это круто! Мы гордимся, Леша! - говорится в публикации
сборной России
.
Батраков дважды поразил ворота "Штутгарта" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Сейчас идёт первый тайм, счёт 2:0 в пользу турецкой команды.
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Алексей Батраков
Галатасарай
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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