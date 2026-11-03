Сборная России отреагировала на дубль Батракова в Лиге чемпионов

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- Это круто! Мы гордимся, Леша! - говорится в публикации сборной России

Национальная команда поздравила 21-летнего футболиста, опубликовав сообщение в своём официальном телеграм-канале.Батраков дважды поразил ворота "Штутгарта" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Сейчас идёт первый тайм, счёт 2:0 в пользу турецкой команды.