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Сборная России отреагировала на дубль Батракова в Лиге чемпионов

Пресс-служба сборной России отреагировала на дубль полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в матче против "Штутгарта" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Национальная команда поздравила 21-летнего футболиста, опубликовав сообщение в своём официальном телеграм-канале.

- Это круто! Мы гордимся, Леша! - говорится в публикации сборной России.

Батраков дважды поразил ворота "Штутгарта" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Сейчас идёт первый тайм, счёт 2:0 в пользу турецкой команды.

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