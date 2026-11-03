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"Спортинг" одержал минимальную победу над "Шахтёром"

Лиссабонский "Спортинг" одержал победу над донецким "Шахтёром" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу португальской команды. Единственный мяч был забит во втором тайме. На 59-й минуте полузащитник "Спортинга" Исса Думбия поразил ворота украинского клуба. Этот гол так и остался единственным в матче.

Гол: Думбия, 59.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко (Феррейра, 90), Бондарь, Винисиус Тобиас, Назарина (Северино, 69), Мендоса (Невертон, 68), Гомес (Траоре, 83), Очеретько, Сантана (Мейреллес, 90), Элиаз.

"Спортинг": Руй Силва, Инасиу, Куарежма, Фелисиссиму, Думбия (Симойнш, 88), Араухо (Блопа, 88), Альтимира, Андерсен, Катаму (Фреснеда, 83), Иоаннидис (Саласар, 70), Суарес.

Предупреждения: Араухо, 66, Северино, 74.

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